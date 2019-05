Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 115, in contrada Piana Scunchipani in territorio di Sciacca nell’Agrigentino. La vittima è una 68enne di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, Tanina Rizzo. La donna era in macchina con il marito a bordo di una Toyota yaris, che è finita contro un furgone della Tim, Volkswagen Caddy. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente.

Due persone ferite

Il marito della donna, D. P., 72 anni, originario di Castelvetrano (Trapani), è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato, insieme al conducente del furgone, ferito a sua volta, in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che si occupano delle indagini, e i vigili del fuoco.