Catania, maltrattamenti e abusi in famiglia: uomo arrestato

A Catania un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti e abusi in famiglia, lesioni personali aggravate, violenza sessuale. Da quanto trapela dalle indagini, l'uomo avrebbe più volte malmenato e minacciato di morte la moglie 40enne alla presenza dei tre figli minorenni, l'avrebbe costretta a compiere in sua presenza atti sessuali con estranei e avrebbe anche obbligato la donna a compiere abusi nei confronti di uno dei figli. Inoltre, in un'occasione l'avrebbe anche cosparsa di liquido infiammabile dicendole "Ora ti do fuoco perché devi morire".

L'allarme

A chiedere aiuto ai militari è stata proprio la donna che ha raccontato quanto patito negli ultimi due anni di matrimonio. Il 36enne è stato rinchiuso nel carcere di Catania. Invece, la moglie e i tre figli sono stati accompagnati in una struttura protetta.

Le indagini

Le indagini hanno svelato, scrive il Gip, le "azioni aberranti" compiute nei confronti della moglie "relegata a una condizione di 'donna oggetto' e privata della propria dignità di consorte e madre".

Data ultima modifica 12 aprile 2019 ore 11:06