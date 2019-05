Violenza sessuale su una minorenne, quattro arresti a Palermo

Quattro ragazzi tra i 16 e i 18 anni sono stati arrestati a Palermo con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Vittima dello stupro, si legge nel comunicato della Questura di Palermo, una minorenne in "condizioni di inferiorità psichica e fisica" dovute all'assunzione di alcol, e non disabile, come inizialmente riferito da alcuni media e agenzie di stampa. I fatti risalgono allo scorso dicembre quando i quattro, all’epoca minorenni, avrebbero violentato la giovane nel parcheggio del garage sotterraneo davanti al Palazzo di Giustizia del capoluogo siciliano. La vittima conosceva uno dei suoi aggressori.

Gli arresti

La polizia ha eseguito un'ordinanza del Gip del tribunale per i minorenni, Federico Cimò. Prevista per due indagati di 17 e 18 anni la custodia cautelare in carcere e per gli altri due, di 16 e 17 anni, il collocamento in comunità. Tre degli indagati hanno precedenti per reati contro il patrimonio e uno di loro anche per lesioni personali; due sono stati segnalati per assunzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini

Nel corso delle indagini, condotte dalla squadra mobile di Palermo, gli investigatori si sono avvalsi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, poste sia nel parcheggio dove ha avuto luogo la violenza che nei dintorni, grazie alle quali è stato possibile risalire all'identità dei responsabili degli abusi. Hanno inoltre acquisito i tabulati telefonici della ragazza e dell'unica persona a lei nota tra i suoi aggressori. Le indagini hanno ricostruito quanto accaduto anche grazie alle dichiarazioni della vittima che ha raccontato di avere trascorso la serata a bere in un locale del centro insieme ai quattro ragazzi. Approfittando del fatto che la ragazza fosse ubriaca, il branco l'ha portata nel parcheggio del tribunale dove è scattata la violenza di gruppo.

