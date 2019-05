Gela, cade da ponteggio in cantiere: grave operaio 26enne

Un operaio edile di Gela (Caltanissetta), Alessandro Messina, 26 anni, è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro. L'uomo stava operando in un cantiere sulla strada provinciale 8, tra Gela e Butera. Per cause ancora da accertare, il giovane sarebbe caduto al suolo dal ponteggio dove lavorava, e ha battuto violentemente la testa. Soccorso e trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, è stato ricoverato in terapia intensiva per trauma cranico. È in prognosi riservata. La magistratura e l'ispettorato del lavoro ha avviato le indagini sul caso.