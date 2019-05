Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Le regioni del basso versante tirrenico restano esposte a umide correnti sudoccidentali pilotate da un nuovo fronte in arrivo da Ovest. Giornata ancora instabile tra Sicilia, Calabria e Campania con precipitazioni sparse e qualche rovescio o temporale diurno; fenomeni più probabili sulla dorsale. Temperature in generale calo. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti meridionali. Zero termico nell'intorno di 2700 metri. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

La situazione meteo a Catania

A Catania nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata, sono previsti otto millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti sei millimetri di pioggia.

La situazione meteo ad Agrigento

A Agrigento nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi. Dalla sera nubi in aumento con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22,8 µg/m³.