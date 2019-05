Licata, sassaiola contro camion dei vigili del fuoco in emergenza

Sassaiola a Licata, in provincia di Agrigento, contro un camion dei vigili del fuoco in emergenza, diretto in una zona della città dove era stata segnalata una fuga di gas. I sassi hanno colpito il parabrezza. I pompieri non hanno visto da dove provenisse la sassaiola.

Pompieri: "Atto gravissimo"

"È un atto gravissimo nei confronti di chi giornalmente mette a rischio la propria incolumità per la salvaguardia e la sicurezza dei cittadini", ha detto il caposquadra Antonio Di Malta, segretario provinciale Uil dei vigili del fuoco di Agrigento. Il segretario generale Confsal, Franco Giancarlo, chiede al ministro degli Interni Matteo Salvini e al sottosegretario Stefano Candiani di rendere operative le misure, già definite, per aumentare la pena per crimini del genere.