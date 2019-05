Giardini Naxos, perseguita la ex nonostante il divieto: arrestato

In provincia di Messina, a Giardini Naxos, un uomo di 37 anni, C. G., è stato arrestato dai carabinieri. Questo perché, nonostante un divieto di avvicinamento (da novembre), avrebbe continuato a perseguitare la sua ex convivente, una donna di 50 anni per convincerla a tornare con lui. Rinchiuso nel carcere di Gazzi, è ora accusato di atti persecutori, minacce, percosse e violazione di domicilio.

L'attività investigativa

Le indagini sono iniziate dopo la denuncia della vittima. L'uomo l'avrebbe pedinata e le avrebbe scritto e telefonato ripetutamente. In un'occasione, entrato in casa della donna, avrebbe preteso di controllare il suo cellulare. Inoltre, il giorno dopo sarebbe andato anche sul posto del lavoro della ex, intimandole in maniera aggressiva di sbloccarla sulle chat e sulle telefonate.