Palermo, colpi di pistola esplosi nel quartiere Zen: indaga la polizia

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, ieri nel tardo pomeriggio, nel quartiere Zen di Palermo, in via Rocky Marciano. Due colpi sono stati uditi in modo distinto dai residenti che hanno allertato la polizia. L’episodio è avvenuto nella stessa zona dove il 14 marzo scorso si è consumato il duplice omicidio di Antonino Lupo di 53 anni e del figlio Giacomo di 19, uccisi con colpi d’arma da fuoco da Giovanni Colombo, 26 anni. Le vittime abitavano in via Agesia di Siracusa, a due passi da dove sono stati sentiti gli spari. Gli agenti di polizia hanno accertato che i colpi di pistola sono stati sparati in aria. Sono in corso indagini da parte della squadra mobile.