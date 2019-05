Palermo, investe un ragazzo durante una rissa e fugge: arrestato

Durante una rissa tra ragazzi, è salito sull’auto del padre, una Smart, e ha investito un 24enne, ora in gravissime condizioni. È successo ieri sera Palermo, in via Montalbo, all’altezza del civico 233. L’investitore, G.B. di 19 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato trasferito in carcere.

La lite tra cinque ragazzi

La vittima, C.P. è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia, dove è stato sottoposto a un intervento. Sul posto dove si è consumata la lite tra i cinque ragazzi è intervenuta la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per stabilire cosa sia accaduto. Il 19enne, che ancora non ha la patente, è fuggito da via Montalbo e, dopo aver vagato in città, si è costituito presso la stazione dei carabinieri di Palermo Falde. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri. Inizialmente sembrava un incidente stradale poi il racconto dei testimoni, confermato dal giovane, ha chiarito la vicenda.

