Palermo, ancora in azione banda spacca vetrine: colpo in gioielleria

Un altro colpo è stato messo a segno dalla banda che spacca le vetrine a Palermo. Questa volta è stata presa di mira una gioielleria in via Ausonia, da dove sono stati portati via gioielli per un valore di 20mila euro, recuperati in breve tempo dagli agenti della polizia dei Falchi. I poliziotti hanno identificato anche il ladro, che per cercare di sfuggire ai controlli non era tornato a casa e aveva cercato riparo in un B&B in piazzale Ungheria.

L’intervento della polizia

Gli agenti nel corso di un controllo non l'hanno trovato a casa. Sono così scattate le ricerche, che hanno consentito di risalire all'autore del furto, che è stato denunciato, e di ritrovare i monili rubati, che sono stati restituiti al gioielliere. Sono in corso le indagini per stabilire se il giovane sia stato aiutato da complici.