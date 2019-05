La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi o coperti, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

L'alta pressione inizia ad essere disturbata dall'arrivo di una debole perturbazione nord-africana. Inizio di giornata stabile e perlopiù soleggiato ma con velature e stratificazioni in avanzamento da Ovest. Nuvolosità in ulteriore ispessimento serale sulla Sicilia, fino a cieli molto nuvolosi o coperti e associati a qualche isolato piovasco nella notte, a partire dalle province meridionali; assenza di precipitazioni su Campania e Calabria, dove è atteso solo qualche addensamento pomeridiano a ridosso dei rilievi montuosi. Temperature pressoché stazionarie, venti in prevalenza orientali o nord orientali sulla Sicilia, variabili altrove o da SO in Calabria. Mari quasi calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo ad Enna

A Enna cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24 µg/m³.