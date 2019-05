Meteo a Palermo: le previsioni di oggi venerdì 22 marzo

La situazione meteo in città

A Palermo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Una circolazione depressionaria attiva sul Nord Africa alimenta l'afflusso di correnti umide e instabili tra Sicilia e bassa Calabria. Giornata uggiosa sull'Isola, con precipitazioni anche a carattere di rovescio sulle province meridionali e sulle coste del basso Ionio. Prevalentemente stabile e soleggiato in Campania e Calabria, salvo locali addensamenti sulla Locride. Temperature in calo nei valori massimi in Sicilia, in aumento in Campania. Venti moderati dai quadranti orientali. Canale di Sicilia e Ionio molto mossi, Tirreno mosso.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,8 µg/m³.