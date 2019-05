La situazione meteo in città

A Palermo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

L'alta pressione si attenua; le condizioni meteo volgono verso un peggioramento con aria umida da ovest che porterà una variabilità sulle Tirreniche. Nubi in ulteriore aumento nel corso della giornata con qualche iniziale fenomeno in Campania. Ulteriore peggioramento serale tra Sicilia e Calabria con deboli piogge entro notte. Temperature minime in ascesa, massime in calo. Venti in prevalenza da Sud da deboli a moderati. Mari mossi.

Le previsioni a Messina

A Messina cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Caltanissetta

A Caltanissetta nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24 µg/m³.