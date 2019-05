Catania, mafia: sequestrato un centro estetico

Formalmente era un dipendente, ma di fatto era il titolare esclusivo di un centro estetico di Tremestieri Etneo intestato a dei prestanome per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. È questa l'accusa contestata dalla Procura distrettuale di Catania ad Antonio Alfio Giuseppe Motta, di 55 anni, indicato come uomo d'onore di Cosa nostra, ed esponente di spicco del clan Santapaola-Ercolano.

I soldi del clan Santapaola-Ercolano

Motta, secondo gli inquirenti, è "noto per le sue capacità imprenditoriali e per riciclare i proventi delle attività delittuose della cosca". Le indagini della squadra mobile della Questura di Catania hanno portato al sequestro preventivo di quote societarie, beni aziendali mobili, immobili e mobili registrati nonché conti correnti del centro estetico. Nell'inchiesta oltre a Motta sono indagati quattro presunti prestanome per trasferimento fraudolento di valori.