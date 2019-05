Meteo a Palermo: le previsioni di oggi martedì 12 marzo

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi al mattino, con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata, fino a cieli poco nuvolosi in serata. Previsti 3.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C. I venti saranno tesi tutto il giorno. Mare molto agitato. Prevista un’allerta meteo per il vento. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Una perturbazione, con annesso nucleo freddo in quota, raggiunge il Sud. Giornata molto instabile su tutta la regione, con piogge e locali temporali, in alcuni casi grandine. Neve sui rilievi sopra i 700-800m, ma anche più in basso durante i rovesci più intensi. Nel pomeriggio si registrerà ancora qualche fenomeno sulla Sicilia tirrenica, con fiocchi di neve sopra gli 800-1000m. Tendenza a miglioramento serale. Temperature in ulteriore diminuzione. Soffieranno venti forti di Tramontana e Maestrale. Mari molto mossi o agitati, fino a molto agitato il basso Tirreno e lo Ionio meridionale.

Le previsioni a Messina

A Messina cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci, anche temporaleschi, che si attenueranno nel pomeriggio. Sono previsti 12.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C. Venti tesi tutto il giorno. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni a Caltanissetta

A Caltanissetta cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Si rasserena in serata. Previsti 9mm di pioggia. Temperatura massima registrata di 6°C, minima di 2°C. Venti moderati al mattino, tesi al pomeriggio, per cui è prevista un’allerta meteo.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,1 µg/m³.