Catania, sequestrati 4.000 tra orologi e supporti elettronici

A Catania la guardia di finanza ha sequestrato oltre 4.000 articoli contraffatti e non sicuri in un esercizio commerciale nel centro storico, gestito da un cinese. Durante dei controlli sono stati trovati oltre 3.700 tra orologi e supporti elettronici con noti marchi contraffatti e oltre 250 coltelli a serramanico, che per le loro caratteristiche tecniche, lunghezza della lama e impugnatura, sono considerati armi bianche tese a offendere.

La denuncia

Il responsabile è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi e segnalato alla locale Camera di Commercio per vendita di prodotti non in linea con le prescrizioni previste dalle norme relative alla sicurezza.