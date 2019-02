Bagheria, trovato cadavere di un uomo in spiaggia: disposta autopsia

Il cadavere di un uomo è stato trovato sul litorale di Mongerbino, nel comune di Bagheria nel Palermitano. Il corpo era accanto a una Fiat Sedici parcheggiata davanti a Cala dell'Osta. La vittima è Vincenzo Pezzano, 55 anni, fioraio di Misilmeri in provincia di Palermo. Stando a quanto riportato, l’uomo era uscito di casa ieri, mercoledì 27 febbraio, per andare a raccogliere fiori di campo, ma non aveva più fatto ritorno. Non si esclude che possa essere morto per cause naturali. Il PM di Termini Imerese ha disposto l'autopsia. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri.