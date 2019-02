Palermo, 16enne tenta rapina in un negozio di tabacchi: arrestato

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per tentata rapina ai danni di una tabaccheria nei pressi di via Roma a Palermo. Il ragazzo ha agito insieme a un complice che è ancora ricercato. I due, ieri sera, sono entrati nell’esercizio commerciale in piazzetta della Messinese e hanno minacciato i titolari chiedendo i soldi. I commercianti hanno urlato e hanno così messo in fuga i due banditi, che sono stati intercettati dagli agenti di polizia che erano stati inviati dalla sala operativa. Ne è nato un inseguimento. E uno dei due, il 16enne, è stato bloccato in corso Tukory mentre proseguono le indagini per risalire all’altro malvivente.