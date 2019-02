Furto in gioielleria a Palermo: rubati monili e orologi

Furto nella notte alla gioielleria Cordaro di via Serradifalco, a Palermo. Tra il 25 e il 26 febbraio i ladri hanno scardinato la porta secondaria dell'esercizio commerciale, situata in via Bernabei, utilizzando un piede di porco. In pochi minuti hanno portato via gioielli, orologi e collane, nonostante il rapido intervento dei vigilanti della Ksm, che hanno impiegato cinque minuti, dal momento in cui è scattato l'allarme, per arrivare sul luogo.