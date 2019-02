Maltempo, celebrati i funerali dei due dispersi ad Acireale

Nel Duomo di Acireale si sono celebrati i funerali di Margherita Quattrocchi, 22 anni, una delle tre persone trascinate in mare tre giorni fa da un'onda anomala mentre erano su una Fiat Panda sul molo del porticciolo di Santa Maria la Scala. Prima della fine della funzione, due ragazze hanno letto una lettera: "Non riusciamo a rassegnarci all'idea di non vedere più i tuoi occhi. Quella maledetta sera un pezzettino di noi è volato via con te. Basta pensare a te e alla tua determinazione per superare gli ostacoli: hai sempre avuto un grande cuore, chi ti ha conosciuta ti ha amata, non meritavi tutto questo, sei stata una sorella unica, un'amica speciale, una grande donna. Veglia sulla tua famiglia".

I funerali di Lorenzo D'Agata

Non lontano, nella chiesa della frazione di Santa Maria degli Ammalati, si sono celebrati anche i funerali di Lorenzo D'Agata, 27 anni, l'altra vittima della tragedia di domenica, 24 febbraio. Sono ancora in corso le ricerche dell'ultimo disperso: Enrico Cordella, di 22 anni.