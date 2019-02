Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 8.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare agitato. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 12mm di pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un flusso di correnti gelide dai Balcani raggiunge le regioni meridionali e si associa ad una circolazione depressionaria in approfondimento sul basso Ionio. Spiccata instabilità su Calabria e Sicilia, con rovesci più diffusi al mattino sui settori tirrenici e nella seconda parte della giornata lungo la fascia ionica. Maltempo in approfondimento su Siracusano e Iblei tra la sera e la notte. Quota neve in calo fino ai 100-200 metri nel pomeriggio. Temperature in sensibile diminuzione. Venti in decisa intensificazione, da tesi a forti di Grecale e Tramontana. Mari agitati.

Le previsioni a Siracusa

A Siracusa cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 39.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Mare molto mosso. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 27mm di pioggia.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 15.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare molto mosso. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana, schiarite in serata, sono previsti 12mm di pioggia.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 21,4 µg/m³.