Gela, agricoltore di 67 anni muore travolto dal suo trattore

È morto schiacciato dal trattore che stava guidando. Il mezzo si è ribaltato mentre Salvatore Granvillano, agricoltore di 67 anni di Gela in provincia di Caltanissetta, stava lavorando nel suo podere di contrada Rabbito, nelle campagne a ovest della città. L'allarme è stato lanciato da altri agricoltori residenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gela e il personale sanitario del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.