E’ stata eseguita l'autopsia sul corpo del bimbo di sei mesi morto in casa il 19 febbraio scorso a Comiso, nel Ragusano. L’esame autoptico ha confermato che la frattura del braccio del lattante, già emersa in precedenza grazie a una Tac in ospedale, è precedente al decesso. Allo stesso tempo emerge un pessimo quadro clinico del bimbo, che soffriva anche di una malattia congenita.

L'interrogatorio

La madre, 36 anni, di origini romene, è stata interrogata a lungo in questura a Ragusa riguardo le condizioni del figlio, su come veniva tenuto in casa, e anche sul lasso di tempo che, secondo le testimonianze della madre, separa la chiamata al 118 dall’ultimo controllo sulle condizioni del figlio. Stando a quanto riportato dalla madre infatti, lei stessa avrebbe chiamato l'autoambulanza alle 16 di martedì, giorno del decesso del piccolo. Secondo la sua versione, la donna non avrebbe più verificato le condizioni di salute del bimbo dalle 4 del mattino, ovvero dopo che lo aveva allattato e rimesso a letto. C'è dunque un buco di dodici ore.

Indagata la madre

A seguito di quest'ultimo interrogatorio, la madre del bambino risulta ora indagata per maltrattamenti in famiglia. La donna ha altri cinque figli, due in Romania, due in Tunisia, mentre un'altra bimba che viveva con lei le è stata tolta dal Tribunale dei minorenni di Catania in via cautelare.