Incidente sul lavoro a Palermo, operaio si ferisce alla testa: è grave

Incidente sul lavoro a Palermo. Un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito nel corso di lavori edili in una scuola di via dell’Arsenale. L’uomo, Nicolò Ales, di San Giuseppe Jato, nel Palermitano, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano. L’operaio ha una profonda ferita alla testa e la prognosi è riservata. La polizia ha avviato le indagini per far luce su quanto avvenuto. Inail: più infortuni sul lavoro nel 2018. 1133 quelli mortali (+10%)