Vittoria, con lo scooter contro un palo della luce: muore un 17enne

Tragedia a Vittoria, in provincia di Ragusa. Un ragazzo di 17 anne è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 febbraio, nell'ex strada provinciale Vittoria-Scoglitti. Il ragazzo era alla guida del suo scooter, quando per cause ancora da accertare ha finito la sua corsa contro un palo della luce. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale.