Meteo a Palermo: le previsioni di oggi domenica 17 febbraio

La situazione meteo in città

A Palermo giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Allontanatosi l'impulso d'aria fredda giunto dai Balcani la rimonta dell'alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Tuttavia i venti di Maestrale che seguono la perturbazione produrranno ancora qualche addensamento nuvoloso sul basso Tirreno e sui rilievi prospicienti, specie dalla seconda parte del giorno; interessata la Campania interna, la bassa Calabria e il Messinese, ma senza precipitazioni degne di nota. Temperature in lieve aumento.

Le previsioni a Catania

A Catania bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso. .

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

La qualità dell'aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,6 µg/m³.