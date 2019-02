Catania, pompieri derubati e minacciati mentre domano un incendio

I vigili del fuoco sono impegnati a spegnere un incendio, ma vengono minacciati, insultati e poi derubati di importanti attrezzature di soccorso. Questo è quanto accaduto nella sera di mercoledì 13 febbraio, come riportano i quotidiani La Sicilia e Giornale di Sicilia, nel popoloso rione Librino di Catania, dove i pompieri sono intervenuti per spegnere un rogo divampato al sesto piano di un condominio. Le persone al settimo e all'ottavo piano, bloccate da fiamme e fumo, sono state messe in salvo dai vigili del fuoco con un'autoscala. Una decina di persone è stata medicata dal personale medico delle ambulanze del 118, altre sono state trasportate in ospedale. Durante le fasi concitate dei soccorsi qualcuno si è avvicinato e ha rubato le attrezzature che si trovavano a bordo del mezzo dei vigili del fuoco. I pompieri fanno sapere che si tratta di importanti strumenti per il loro lavoro. "Basta con gli atteggiamenti ostili, non sono tollerabili né ammissibili" è il commento del sindacato dei vigili del fuoco.

Salvini: “Roba da matti”

"Roba da matti. Proporremo un'aggravante per chi deruba soccorritori e professionisti che salvano vite". Ha commentato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Basta con gli atteggiamenti ostili, non sono tollerabili né ammissibili" è il commento del sindacato dei vigili del fuoco. Le Istituzioni si "attivino" nel "manifestare la più profonda solidarietà al personale che ha subito aggressioni verbali, augurandoci che episodi di tale gravità non si manifestino più a danno di chi ogni giorno si mette a servizio del Paese" dichiara invece l'Associazione autisti soccorritori italiani. "Da autisti soccorritori addetti all'emergenza urgenza sanitaria - si legge in una nota della Aasi - capiamo bene le criticità e le enormi difficoltà quotidiane che vengo affrontate da chi svolge una professione d'aiuto. Disponibili sempre ad un confronto sul tema della sicurezza degli operatori ed a sviluppare maggiormente i rapporti tra gli attori del mondo del soccorso".