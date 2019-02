Meteo a Palermo: le previsioni di oggi giovedì 14 febbraio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Pressioni medio alte interessano l'Italia meridionale con tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Da segnalare solo qualche innocuo disturbo nuvoloso di passaggio, più diffuso la sera a ridosso dell'appennino e sulla fascia ionica. Temperature in lieve aumento, venti ancora moderati o forti settentrionali con mari mossi o molto mossi. Fino ad agitato lo Ionio.

La situazione meteo a Catania

A Catania giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Enna

A Enna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,5 µg/m³.