Sicilia, smantellato traffico di droga: 15 arresti

La polizia di Caltanissetta ha sgominato un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti che operava nelle città di Caltanissetta, Palermo e Agrigento. I poliziotti della squadra mobile hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, di cui 14 in carcere e una agli arresti domiciliari. I destinatari delle misure cautelari fanno parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che aveva realizzato un imponente traffico di hashish, marijuana e cocaina.

La ricostruzione dei fatti

L'inchiesta della Dda ha accertato che il gruppo riusciva a piazzare oltre un chilo di sostanze stupefacenti ogni settimana. La sede operativa dell'organizzazione, che si riforniva a Palermo, era a Caltanissetta e il capo, secondo gli investigatori, sarebbe Francesco Paolo Ferdico, 54 anni, che nel traffico avrebbe coinvolto anche il fratello Giuseppe (già detenuto) e la moglie Gaetana Gagliano, finita ora agli arresti domiciliari. L'inchiesta copre, in due tronconi, un lungo arco di tempo tra il 2009 e il 2014 e ha ricostruito sia il metodo operativo dell'organizzazione sia il ruolo di ogni affiliato.

Sviate le indagini

Quando Ferdico si è reso conto di essere finito sotto "osservazione", ha cercato di sviare le indagini trasferendosi a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Qui era andato ad abitare in un appartamento del clan dei Messina. La rete dei "corrieri" sarebbe stata gestita da Daniele Giallanza, 46 anni, che nel giro della droga avrebbe coinvolto un nipote acquisito, Francesco Lena, e il consuocero Pietro La Cara. Proprio La Cara era stato arrestato nel 2017 con dieci chili di hashish. Nel traffico era coinvolto anche il genero di Ferdico, Michele Christian Pesce. Genero e suocero erano in continuo contatto per sospetti scambi di "carne" e "pesce", parole che in realtà avrebbero indicato ben altro genere di prodotti.

