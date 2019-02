Palermo, donne rapinate negli androni di casa: arrestato un uomo

Un uomo di 49 anni, Rosario Scianna, è stato arrestato dalla polizia perché accusato di avere rapinato diverse donne negli androni di casa a Palermo. Scianna era stato arrestato lo scorso 11 aprile in via De Spuches poco dopo un colpo messo a segno, secondo l'accusa, in un palazzo in via Giacomo Cusmano.

L'attività investigativa

L'uomo sarebbe il responsabile di sei rapine compiute con le stesse modalità e tre tentate rapine in appena quattro mesi (dal 6 gennaio 2018 all'11 aprile 2018). Secondo quanto ricostruito, l'uomo seguiva le donne e non desisteva neppure davanti alla presenza dei bambini. In un caso avrebbe anche palpeggiato la vittima e per questo è accusato pure di violenza sessuale.