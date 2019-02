La situazione meteo in città

A Palermo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un flusso di aria fredda di matrice balcanica mantiene attiva una certa instabilità lungo i settori ionici con annuvolamenti irregolari e qualche isolato piovasco, nevoso a quote collinari. A tratti instabile anche sul basso Tirreno. Meglio sulle altre zone con sole prevalente. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti forti settentrionali. Mari molto mossi, agitato lo Ionio.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia



La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,4 µg/m³.