Palermo, scoperti parcheggiatori abusivi recidivi: scatta l’arresto

Tre parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi per la seconda volta in via Tricomi, a Palermo, nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale civico, dagli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico della polizia municipale. Per i tre, A.N. di 60 anni, G.T. di 49 anni e G.C. di 39 anni, essendo già stati sanzionati mesi fa per la stessa violazione, scatterà l’arresto. La pena, secondo quanto previsto dalla nuova legge 132/2018, che ha convertito il decreto sulla sicurezza urbana, può andare da sei mesi a un anno.

Il precedente a dicembre

I tre posteggiatori, nel dicembre scorso, nella stessa via Tricomi, ancora nei pressi del pronto soccorso, erano stati individuati dagli agenti mentre invitavano gli automobilisti a parcheggiare nei posti che gestivano. In quell'occasione, oltre alla sanzione di 771 euro ciascuno, venne notificato loro l'ordine di allontanamento dall'area. Il 39enne venne pure denunciato perché si era rifiutato di fornire le proprie generalità e per resistenza a pubblico ufficiale.