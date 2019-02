Catania, ruba Fiat 500 e si costituisce per paura

Un uomo ha rubato, con l'aiuto di un complice, una Fiat 500 in Viale Vittorio Veneto a Catania. Ma, accortosi che il legittimo proprietario della vettura lo aveva visto allontanarsi a bordo dell’auto, l’uomo ha abbandonato la refurtiva e ha provato anzi a rintracciare la vittima del furto per restituire il maltolto. Non riuscendo nel suo intento, il ladro si è costituito al Commissariato di polizia di Borgo Ognina a Catania. Gli agenti, dopo il suo racconto, hanno denunciato lui e il complice per furto aggravato. Secondo gli investigatori l'uomo si è pentito per paura di essere arrestato. Gli agenti hanno effettivamente ritrovato l'auto dove l'uomo l'aveva abbandonata e l'hanno restituita al proprietario, che aveva già presentato una denuncia ai carabinieri.