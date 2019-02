Catania, fisco: scoperto ristorante invece di un'associazione teatrale

Ad Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, la guardia di finanza ha scoperto un'associazione culturale dedita alle recite dialettali che, in realtà, era un ristorante, con annessa cucina ben attrezzata e bancone da bar. La struttura era sprovvista di autorizzazioni e aveva numerosi clienti, ignari della reale natura giuridica del gestore.

I controlli dei finanzieri

L'associazione aveva omesso di dichiarare al fisco, e di inserire nella contabilità, i ricavi di due anni di attività per circa 60mila euro. Inoltre, il servizio ai tavoli era svolto da quattro lavoratori in nero. A conclusione degli accertamenti, il titolare è stato segnalato all'Agenzia delle entrate per il recupero delle imposte evase (circa 10mila euro), all'Ispettorato del lavoro per l'irrogazione delle sanzioni relative ai quattro lavoratori in nero (da 10.500 a 63mila euro) e al Comune di Aci Bonaccorsi per la chiusura dell'esercizio abusivo.