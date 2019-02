Siracusa, incidente mortale a Targia: vittima un motociclista 24enne

Un giovane di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 febbraio, a Siracusa. Lo scontro, intorno alle 16.40, ha avuto luogo in contrada Targia, all’ingresso nord della città. Il 24enne ha perso la vita in un frontale avvenuto tra la sua moto e una Fiat Punto. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente da parte degli agenti della polizia municipale.