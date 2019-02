Barcellona Pozzo di Gotto, truffa aggravata: arrestato imprenditore

A Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) un uomo di 58 anni, I.S., imprenditore del settore agrumicolo, è stato arrestato dalla guardia di finanza con l'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Inoltre, è stato effettuato anche un sequestro preventivo di circa 10 milioni di euro su quote sociali, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobiliari riconducibili a tre persone indagate e alla società coinvolta nella frode.

Le indagini

Le indagini avrebbero scoperto un sistema di false fatturazioni effettuato da due due società, una operante nel settore agrumario e l'altra in quello edile, entrambe riconducili a I.S., finalizzato sia all'evasione delle imposte sia all'ottenimento, indebito, di un finanziamento comunitario per un importo complessivo di cinque milioni euro.

La truffa

Al fine di percepire il contributo comunitario, le società avrebbero documentato una serie di rapporti commerciali con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e fornito una falsa rappresentazione degli investimenti riguardanti l'ampliamento e l'ammodernamento di un impianto di trasformazione agrumaria. Inoltre, per evadere il fisco, le società hanno simulato rapporti commerciali fittizi riguardanti la compravendita di agrumi.