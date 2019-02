Messina, traghetto guasto: possibili disagi per circolazione dei treni

A causa di un guasto alla nave Messina potrebbero esserci ritardi e limitazioni di percorso per i treni InterCity che vengono traghettati a bordo delle navi di Rfi, sullo Stretto di Messina. A renderlo noto sono le Ferrovie dello Stato con un comunicato: “A causa dell'indisponibilità della nave Messina, attualmente in manutenzione straordinaria per il guasto dei motori, i treni a lunga percorrenza vengono traghettati utilizzando esclusivamente la nave Scilla – si legge nella nota -. Il programma di circolazione è confermato. Tuttavia, nel caso in cui i convogli dovessero arrivare all'imbarco non rispettando l'orario, potrebbero verificarsi cancellazioni parziali, con limitazioni a Villa San Giovanni dei treni in direzione Sicilia e proseguimento del viaggio con treni successivi”.