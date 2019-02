Meteo a Palermo: le previsioni di oggi giovedì 7 febbraio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Una circolazione depressionaria ancora presente sull'ara ionica condiziona ancora il tempo sulla Sicilia orientale e la bassa Calabria portando annuvolamenti irregolari e qualche breve precipitazione. L'alta pressione protegge invece Campania e Calabria tirrenica con sole prevalente. Temperature senza grandi variazioni. Venti ancora tesi di Grecale. Mari mossi, molto mosso lo Ionio

Le previsioni a Catania

A Catania cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare mosso.

Le previsioni a Enna

A Enna nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 20,4 µg/m³.