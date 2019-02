Droga, smantellata una rete di spaccio a Scordia

Blitz antidroga dei carabinieri nel Catanese. I militari, nell'operazione denominata Narcos, hanno sgominato una banda dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti che operava a Scordia. All'operazione antidroga hanno partecipato i militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, del Nucleo Cinofili e un velivolo del 12° Nucleo Elicotteri.

Gli arresti

Gli investigatori hanno eseguito una misura cautelare per 17 persone, accusate, a vario titolo, di detenzione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. Sette sono state rinchiuse in carcere, otto poste ai domiciliari. Due provvedimenti sono stati notificati in carcere a persone già detenute. La rete di spaccio - che commerciava cocaina, marijuana e hashish - aveva consolidati canali di approvvigionamento da Catania, Palagonia (Catania), Lentini (Siracusa) e, in misura minore, da altri centri dell'Isola. Le indagini hanno accertato che gli indagati trattavano ogni giorno droga per un valore di oltre mille euro.

L'indagine

L'operazione trae origine da un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri di Palagonia tra il 2017 e il 2018, che ha accertato come una delle figure di spicco dell'attività di spaccio, pur trovandosi agli arresti domiciliari, continuava a gestire e coordinare l'azione dei numerosi pusher, ordinando personalmente le azioni da adottare e minacciando chi non si attenevano alle sue disposizioni.

Le intercettazioni

"Dicci che si vendono anche alle loro madri...". Così l'uomo che muoveva i fili dell'attività criminale sollecitava, in una delle conversazioni intercettate, l'interlocutore a reperire la somma di denaro dovuta per la droga. In un'altra circostanza, dopo aver parlato con un giovane che doveva consegnare una somma per la chiusura di un vecchio conto, l'uomo diceva: "Sbattilo al muro direttamente".

