Cara di Mineo, iniziato il trasferimento dei primi 25 migranti

Iniziano oggi, giovedì 7 febbraio, le operazioni di trasferimento dei migranti ospitati nel Cara di Mineo, in provincia di Catania. Oggi partiranno le prime 50 persone, dirette in tre Centri di assistenza straordinaria, atto iniziale dell'annunciata chiusura della struttura entro l'anno. Già 25 migranti sono saliti su uno dei due bus arrivati questa mattina nel Cara di Mineo e diretti al Centro di assistenza straordinaria di Trapani. Sul secondo pullman saliranno gli altri 25, di cui 15 saranno trasferiti in un centro di assistenza di Siracusa e dieci in uno di Ragusa. Nel corso delle operazioni non si sono registrati problemi o proteste.nFuori dal Cara sono presenti decine di giornalisti e operatori, oltre al sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta.

L'appello del sindaco di Mineo

"Dal ministro Salvini vorrei un riconoscimento per il nostro territorio che è stato così pesantemente violentato dallo Stato, indipendentemente dai governi che si sono susseguiti, e che oggi ha necessità di avere i giusti riconoscimenti per i sacrifici fatti”. Con queste parole il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, si rivolge al ministro degli Interni Matteo Salvini. "Siamo italiani come gli altri, più degli altri perché abbiamo fatto il nostro dovere in silenzio - prosegue il sindaco -. L'allora ministro Roberto Maroni aveva preso degli impegni con il nostro territorio: nel Patto per la sicurezza c'era scritto che bisognava compensare l'economia tradizionale che avrebbe potuto ed è stata danneggiata dall'istituzione del Cara. Vorrei sapere - conclude Mistretta - dal ministro Salvini se manterrà questi impegni, sia sul piano economico e della sicurezza del nostro territorio".

"Lo Stato non ci lasci le macerie del Cara"

"Io sono sempre stato contrario al Cara. Sono d'accordo per la sua chiusura, ma lo Stato non può lasciare qui le macerie che ha creato. Noi siamo martiri - prosegue Giuseppe Mistretta - e mi meraviglio che adesso si intesti la battaglia per la chiusura del Cara chi è stato il carnefice del territorio. Chiedo al ministro Salvini di incontrarmi per tutelare il territorio sia economicamente sia sul fronte della sicurezza. Non vogliamo soldi, ma è dal 2014 che chiediamo l'istituzione della Zona Franca per la fiscalità di vantaggio per il territorio", conclude il sindaco.