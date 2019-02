Cefalù, rubano da un bar 137 bottiglie di superalcolici: arrestati

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri a seguito di una rapina in un bar di Cefalù, in provincia di Palermo. I tre sono stati bloccati mentre svaligiavano il Gran Cafè Santa Lucia: sono stati trovati in possesso di 60 euro, sottratti dal registratore di cassa, e di 137 bottiglie di superalcolici, per un bottino del valore complessivo di 5mila euro. I tre rapinatori arrestati sono Gaetano Fassari, 26 anni, residente a Catania, Antonino Vecchio, 28 anni, residente a Lentini, in provincia di Siracusa, e Mohamed Reda Guedjar, nato in Marocco, 31 anni e residente a Scordia, in provincia di Catania. Il giudice ha disposto per Fassari gli arresti in carcere, i domiciliari per Vecchio e l'obbligo di dimora per Guedjar.