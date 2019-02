Trattativa Stato-mafia, ad aprile inizia il processo d'appello

"Fissata la prima udienza del processo di appello per la 'Trattativa Stato-mafia'. Il 29 aprile 2019 presso la II sezione della Corte di Palermo ci saremo anche noi. Serve verità fino in fondo per capire perché i nostri figli hanno dovuto morire o dobbiamo guardarli soffrire le pene dell'inferno per ciò che gli hanno lasciato fare o peggio fatto". Lo scrive Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili, dopo che gli avvocati hanno ricevuto comunicazione formale di fissazione della data della prima udienza. Che cos'è la trattativa Stato-mafia