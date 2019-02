Siracusa, atti vandalici e droga: pub chiuso per 30 giorni

Nel centro storico di Ortigia, a Siracusa, è stato chiuso per 30 giorni un pub pizzeria. Il provvedimento è stato emesso dal questore: la licenza era già stata sospesa per 20 giorni nel 2015 e per 30 giorni nel 2017. Secondo quanto trapela, nel pub ci sono state diverse operazioni di polizia che hanno portato all'arresto di alcune persone per episodi di spaccio. Inoltre, i residenti hanno inoltre presentato numerosi esposti per continui schiamazzi notturni e atti vandalici.