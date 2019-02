Catania, tenta di aggredire due poliziotti: arrestato 22enne

Ha tentato di colpire alcuni poliziotti con un blocca pedali, ma gli uomini della polizia di Stato di Catania lo hanno fermato e arrestato. In manette è finito Osman Trawally, 22enne, irregolare in Italia. Gli agenti erano intervenuti lungo la Tangenziale Ovest perché allertati da un automobilista che aveva dato un passaggio da Motta Sant'Anastasia a Catania all'extracomunitario. Secondo quanto ricostruito, il 22enne avrebbe insultato e minacciato l'automobilista perché, a suo dire, non aveva preso la strada giusta. Il giovane è stato bloccato dai poliziotti che hanno utilizzato lo spray urticante in dotazione. Ora il ragazzo deve rispondere dell'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. Il 22enne è stato portato in camera di sicurezza in attesa della convalida dell'arresto.