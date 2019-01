Enna, truffe online: vendevano merce senza consegnarla, 20 indagati

Mettevano in vendita, tramite annunci online fittizi, merce varia, ma una volta conclusa la transazione l'oggetto non veniva mai consegnato all'acquirente. Per questo venti persone sono state denunciate alla Procura di Enna, con l'accusa di truffe e crimini informatici, e reati commessi in ambito info-telematico. Gli indagati risultano essere residenti in varie province italiane. Le indagini, svolte dalla squadra di polizia giudiziaria e dalla polizia scientifica del commissariato di Nicosia, hanno consentito di accertare sette truffe informatiche avvenute nel 2017 e otto nel 2018, con un danno economico complessivo, per le vittime, di circa 25 mila euro.