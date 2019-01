Un dodicenne di Floridia, in provincia di Siracusa, è stato ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato azzannato al volto da un Pit Bull, lunedì 28 gennaio. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Sicilia di Catania. Il ragazzino ha riportato un vasto trauma alla bocca in seguito all'aggressione, avvenuta a casa di un amico, proprietario del cane. Sottoposto a un delicato intervento di chirurgia plastica ricostruttiva, durato oltre due ore, non è in pericolo di vita.

L'intervento di chirurgia ricostruttiva

L'intervento ha permesso di ricostruire il labbro superiore, il più danneggiato, e il labbro inferiore. Nelle prossime settimane saranno necessari ulteriori interventi ricostruttivi per ottimizzare funzionalità ed estetica. Il dodicenne è ricoverato nell'Unità Operativa di Chirurgia Plastica, diretta dal professor Rosario Perrotta, dove viene monitorato anche per contrastare il rischio infenzioni, particolarmente alto visto che in questo caso la parte lesionata è la bocca. Il ragazzino potrebbe essere dimesso nel giro di una settimana, anche se dovrà tornare in ospedale per le cure specialistiche di chirurgia plastica.

Gli altri casi

Il dodicenne non è l'unico ricoverato per un'aggressione da parte di cani: altri due bambini, che però hanno riportato solo qualche lesione, sono stati trattati chirurgicamente e dimessi nell'ultima settimana. Nessuno dei due ha subito conseguenze gravi.

