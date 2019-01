Palermo, vende maiali sequestrati: a giudizio per simulazione di reato

Ha venduto 12 maiali che gli erano stati sequestrati dall'Asp 6 di Palermo perché tenuti in un'area non a norma e che gli erano stati affidati. Per questo un uomo di 57 anni è ora a giudizio per simulazione di reato ed è anche imputato di sottrazione di animali sottoposti a sequestro. L'uomo ne aveva denunciato il furto, poi si era pentito e aveva ammesso di averli venduti. Al 57enne è stata revocata la messa alla prova in quanto non è stato capace di gestire l'attività assegnata. Il suo legale, Vanessa Fallica, sta sottoponendo alla valutazione del giudice di Palermo le capacità cognitiva dell'uomo.