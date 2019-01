La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Una nuova perturbazione si avvicina di gran carriera da ovest con un peggioramento del tempo a iniziare da Sicilia e Campania in progressione serale verso la Calabria. Previste piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco con nevicate dalla sera in Sicilia. Venti meridionali in rotazione da Ovest in serata. Mari da mossi a molto mossi fino a localmente agitato il Tirreno.

Le previsioni a Siracusa

A Siracusa cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

Le previsioni a Enna

A Enna domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia al pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 6.1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15 µg/m³.