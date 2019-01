Palermo, rapina a un centro scommesse Bingo

La notte scorsa, a Palermo, c'è stata una rapina ai danni del centro scommesse al Bingo Snai di via Messina Marine. Due uomini armati di pistola hanno portato via 3mila euro dalle casse, per poi fuggire. Ad attenderli fuori c'era un complice a bordo di un'auto. Sul posto è intervenuta la polizia che ha ascoltato il racconto dei testimoni e chiesto di acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza. Le telecamere potrebbero dare qualche dettaglio in più per risalire all'identità dei rapinatori.