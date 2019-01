Meteo a Palermo: le previsioni di oggi martedì 29 gennaio

La situazione meteo in città

A Palermo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno si muove verso levante attenuandosi, ma lascia ancora della instabilità al suo seguito. Piogge e qualche rovescio bagneranno le nostre regioni con neve sui rilievi sopra i 600-800m. Temperatura in diminuzione, venti in rinforzo da Libeccio e Ponente, rotazione a Maestrale dal pomeriggio. Mari molto mossi.

Le previsioni a Catania

A Catania giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

Le previsioni a Trapani

A Trapani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,7 µg/m³.